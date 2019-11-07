"تويتر" يتحول إلى مدفع بيده...تعرف على عدد تغريدات ترامب منذ توليه الرئاسة

خلصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من خلال دراسة أجرتها إلى أن ترامب يدمن استخدام منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فمنذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017، وذلك من خلال مراجعة جميع تغريداته، وإجراء مقابلات مع نحو 50 مسؤولا من الإدارتين الحالية والسابقة.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن ترامب استخدم تويتر كـ"أداة من أدوات حكمه"، قائلة إنه بات "مدفعا بيده يطلق منه النيران على خصومه".

وكشفت "نيويورك تايمز" كما نقل موقع "الخليج أونلاين" أن تغريدات ترامب تجاوزت 11 ألف تغريدة خلال ولايته الحالية، المثيرة للجدل، وتطرقت إلى قضايا مختلفة مثل التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، والاحتياطي الفيدرالي، ومهاجمة رياضيين من ذوي البشرة السمراء، والتهجم على أعضاء بمجلس النواب، وغيرها من الملفات.

Years ago, when Media was legitimate, people known as “Fact Checkers” would always call to check and see if a story was accurate. Nowadays they don’t use “Fact Checkers” anymore, they just write whatever they want! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2019

في سياق متصل، أحصى أشخاص بمجلة "تايم" الأمريكية عدد كلمات تغريدات ترامب على "تويتر" منذ تسلمه الرئاسة وحتى هذا الأسبوع.

وخلص الإحصاء إلى أن حساب ترامب نشر 12 ألف تغريدة، كتب هو معظمها، في حين بلغ عدد كلمات التغريدات 266 ألفا و55 كلمة؛ وهي أكثر من كلمات أطول كتاب في أدب القرن العشرين، وعدد صفحاته 780.

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا، أواخر العام الماضي، سلطت فيه الضوء على فحوى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه غرد على حسابه بأكثر من 5500 تغريدة في جميع المواضيع منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، نهاية عام 2016.

وتذكر الصحيفة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي، الذي يتابعه أكثر من 66 مليون متابع على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، كاد يتسبب في أزمات دبلوماسية بسبب تغريداته التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي كادت تدمر استراتيجية إدارته والعلاقات مع حلفائه.