المخابرات الإسرائيلية: أحبطنا 450 عملية منذ مطلع العام الجاري

زعم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، الجنرال نداف أرغمان، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط أكثر من 450 "عملية كبيرة" منذ مطلع العام الجاري.

القدس – سبوتنيك. جاءت تصريحات أرغمان للصحفيين، خلال حضوره مؤتمر "المنظومات غير المأهولة"، اليوم الخميس.

كل ما في الأمر أنني جئت لرؤية بعض التكنولوجيا والابتكارات. التكنولوجيا هي القصة، وهي التي تتيح لنا الحفاظ على التفوق النسبي.

وقال خلال المؤتمر:

وأضاف أرغمان "نحن منظمة لديها أشخاص ممتازون قبل كل شيء، ومن ثم أفضل التكنولوجيات في العالم".

وأردف أرغمان "لدينا تعاون مشترك داخل التنظيم، وأيضا تعاون مشترك مع باقي الأجهزة الأمنية في إسرائيل، إلى جانب التعاون المشترك الذي نملكه مع نظرائنا في العالم".

وتابع رئيس جهاز "الشاباك"، بالقول إن "ذلك كله هو ما يسمح لنا بالحفاظ على التفوق أمام خصوم أقوياء، وهذا ما مكّننا في السنة الأخيرة، من إحباط أكثر من 450 عملية كبيرة، والعمل على السماح للمواطنين الإسرائيليين، بأن يعيشوا حياة سلمية ومريحة كل يوم، دون معرفة ما يجري تحت السطح".

وأوضح أرغمان أن "التكنولوجيا والصناعة الإسرائيلية تتواجد دائما على مقربة من قلوبنا، فنحن نشتري التقنيات، والتقنيات الإسرائيلية قبل أي شيء آخر".

وختم أرغمان بالقول:

إن الصناعات والابتكارات والبرامج الإسرائيلية، هي جزء منا، ونحن نستثمر في كل من الابتكار والتكنولوجيا المتطورة للغاية.