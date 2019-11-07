لماذا يتحدث ترامب كثيرا عن الكلب الذي ساعد في القضاء على البغدادي

أصبح الكلب "كونان"، الذي شارك في عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، المفضل لدى دونالد ترامب. منذ نهاية شهر أكتوبر، والرئيس الأمريكي يكتب بانتظام عن الكلب.

ومن المتوقع أن يصل الكلب إلى البيت الأبيض قريبا. لماذا يروج دونالد ترامب بنشاط لقصة الكلب الذي شارك في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورفي روسيا).

بدأت قصة ترامب والكلب فورا بعد القضاء على البغدادي، حين أخبر دونالد ترامب الصحفيين عن مشاركة الكلب في العملية، وفي 28 أكتوبر، قام الرئيس الأمريكي بنشر تغريدة مرفقة بصورة للكلب البطل.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

وفي اليوم التالي تحدثت الصحف الأمريكية عنه بشكل موسع "حيث أشارت أن الكلب من فصيلة المالينو البلجيكي سمي بهذا الاسم على شرف مقدم البرامج الكوميدية الأمريكي كونان أوبراين، مشيرة إلى أن الكلب أصيب أثناء العملية.

وفي الـ30 من الشهر الفائت نشر ترامب صورة تكريمه للكلب والتي اتضح أنها مزيفة.

President Trump on Wednesday shared a photograph from 2017 altered to show him placing a medal around the neck of the dog injured in the raid that led to the death of Abu Bakr al-Baghdadi, the Islamic State’s leader.https://t.co/XUWwq0b9Ie — The New York Times (@nytimes) October 30, 2019

ولكن الرئيس الأمريكي لم يتوقع الاعجاب بالكلب، وينتظره في البيت الأبيض. وقال ترامب أمس الأربعاء "هل تعرفون من هو البطل الحقيقي، انسو ترامب، الكلب أصبح بطل عظيم، كونان".

ووعد ترامب بأنه سوف يأتي قريبا إلى البيت الأبيض.

قال المحلل السياسي دميتري يوريف لوكالة "سبوتنيك" "في وضع المعلومات المستمرة والضغط السياسي والنفسي، الذي يتعرض له الآن ترامب عندما يحاول خصومه تحويله إلى شيطان، وهو بحاجة ماسة هذه الأساليب والتحركات التي تظهره على أنه بسيط ومنفتح، على سبيل المثال، في حب الحيوانات، بمعنى آخر، إنه يحاول استعادة صورة الجد ترامب اللطيف".

وأضاف "والنقطة هنا ليست في قواعد الإسلام، حيث أن الكلب حيوان نجس، فمن الممكن أن يكون سخرية من شخصية البغدادي بعد وفاته. أنه يتبع السياسة الأمريكية فقط، فعلى سبيل المثال إذا كان يريد التركيز على جمهور الانترنت الروسي، فإن ترامب سيجعل من البطل قط، لذلك يمكن اعتبار تصرفاته محاولة يائسة إلى حد ما لنيل إعجاب الجميع".