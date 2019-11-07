ماكرون: حلف الناتو في حالة "موت سريري"

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حلف شمال الأطلسي (الناتو) وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء، معتبرا أن هذا الحلف بات في حالة "موت سريري".

باريس - سبوتنيك. قال ماكرون في مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، نُشرت اليوم الخميس، "ما نعيشه اليوم هو حالة موت سريري لحلف الناتو" مُضيفاً "يجب توضيح الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها حلف الناتو"

أما بما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا التي شهدت انسحابا للقوات الأميركية، وهجوما تركيا على الأكراد قال ماكرون "لا يوجد أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو. أضف على ذلك، نحن نشهد اليوم اعتداءا يقوم به شريك لنا في الحلف وهو تركيا وهذا يحدث في منطقة نمتلك فيها مصالح على المحك. كل هذا يحدث من دون تنسيق."

وأضاف"ما حدث هو مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لحلف الناتو".

وتساءل ماكرون، عن مستقبل المادة 5 من معاهدة الأطلسي والتي تنص على ضرورة التضامن العسكري بين دول الحلف في حال تعرض عضو منهم لاعتداء، وقال "ما هي المادة 5 ؟ في حال مثلا قام بشار الأسد

بالرد على تركيا ومهاجمتها، هل سنتدخل عندها؟ هذا سؤال جدّي. لقد تدخلنا في سوريا لكي نحارب داعش الإرهابي( المحظور في روسيا) . لكن المفارقة اليوم هو أن القرار الأميركي والهجوم التركي يؤديان لنتيجة واحدة وهي: التضحية بقوات سوريا الديمقراطية شركائنا على الأرض الذي قاتلوا ضد داعش".

وتعليقاً على مستقبل أوروبا حذر ماكرون من احتمال اختفاء أوروبا في حال لم تتصرف كقوة واحدة معتبراً أن ابتعاد أميركا عن المشروع الأوروبي وصعود الصين يؤديان إلى تهميش أوروبا.

وفي هذا الشأن قال ماكرون " أوروبا ستختفي في حال لم تفكّر كقوة. لا أريد أن أكون متشائما بل أسعى كي أكون واضحا".

كما شدد ماكرون على ضرورة أن تعمل أوروبا على امتلاك قدرة عسكرية ذاتية استراتيجية من أجل تأمين الاستقلالية الدفاعية، مضيفا "من جهة أخرى يجب فتح حوار استراتيجي بطريقة واعية مع روسيا".

واعتبر ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يُنهك نفسه بسبب أزمة البريكست وحذر قائلا : "في حال لم نستيقظ ولم ندرك مدى خطورة الوضع لاتخاذ القرارات، عندها قد نختفي على الساحة الجيواستراتيجية ولن نكون أسياد مصيرنا."

هذا ومن المتوقع أن يعقد حلف الناتو اجتماعا له بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل في لندن يشارك فيه رؤساء دول وحكومات الحلف.