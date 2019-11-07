مؤتمر دولي: إرهابيون يستخدمون "ويسترن يونيون" و"أميركان إكسبريس" و"باي بال"

فوفقًا للمشاركين في المؤتمر، تشمل خدمات الدفع الأكثر شيوعًا "ويسترن يونيون" و"أميركان إكسبريس"، و"باي بال"، و"يانديكس دينغي" (ياندكس مال) و"فيزا ترانسفير"، بالإضافة إلى منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت ونظام الدفع غير الرسمي "حوالة". ولاحظ البيان الحاجة إلى مزيد من تنسيق الجهود لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الإرهابية الدولية تحاول الحصول على أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية ومعدات تحديد الموقع الجغرافي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الجماعات الإرهابية في أنشطتها الطائرات المسيرة بشكل متزايد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والإنجازات في قطاع المعلومات والاتصالات.
وافتتح أمس الأربعاء، في طشقند المؤتمر الدولي السابع للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب – التعاون بلا حدود": بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية لدول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، وهياكل مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.
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