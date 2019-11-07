مؤتمر دولي: إرهابيون يستخدمون "ويسترن يونيون" و"أميركان إكسبريس" و"باي بال"

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم الخميس، تزايد استخدام خدمات الدفع الإلكتروني من قبل المنظمات الإرهابية الدولية داعين في الوقت ذاته لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

طشقند - سبوتنيك . أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي السابع الذي استمر يومين للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، "مكافحة الإرهاب - تعاون بلا حدود" أن "المشاركين في المؤتمر ركزوا على حصول المنظمات الإرهابية الدولية للدعم من خلال توسيع التفاعل مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستخدامها لجمع الأموال لخدمات الدفع الإلكتروني".

فوفقًا للمشاركين في المؤتمر، تشمل خدمات الدفع الأكثر شيوعًا "ويسترن يونيون" و"أميركان إكسبريس"، و"باي بال"، و"يانديكس دينغي" (ياندكس مال) و"فيزا ترانسفير"، بالإضافة إلى منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت ونظام الدفع غير الرسمي "حوالة". ولاحظ البيان الحاجة إلى مزيد من تنسيق الجهود لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن المنظمات الإرهابية الدولية تحاول الحصول على أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية ومعدات تحديد الموقع الجغرافي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الجماعات الإرهابية في أنشطتها الطائرات المسيرة بشكل متزايد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والإنجازات في قطاع المعلومات والاتصالات.

وافتتح أمس الأربعاء، في طشقند المؤتمر الدولي السابع للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب – التعاون بلا حدود": بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية لدول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، وهياكل مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.