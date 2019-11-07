أردوغان: تركيا ستفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه سيتعين على تركيا أن تفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي".