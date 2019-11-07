لافروف: موقف روسيا ثابت...عدم جواز الحرب النووية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع المدير التنفيذي لمنظمة "المبادرة من أجل منع التهديد النووي"، إرنيست مونيز، بأن موسكو تتمسك بموقف عدم جواز الحرب النووية.

موسكو -سبوتنيك. وفي هذا السياق ذكر الوزير الروسي مقالا لمونيز، يناقش فيه المؤلف مسألة عدم قبول الحرب النووية، قال لافروف "رسالتكم في هذا المقال حول عدم قبول الحرب النووية قريبة جدا من موقفنا."

وأشار إلى أن روسيا قد أرسلت بالفعل إلى الولايات المتحدة اقتراحا للتقدم بمثل هذا الإعلان.

وقال "قبل عام، عرضنا على الولايات المتحدة أن نكرر إلى حد كبير ما فعلته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عدة مرات: أي، إصدار بيان حاسم على أعلى مستوى يؤكد أنه لا فائز في الحرب نووية، وبالتالي لا يمكن إطلاقها".

وأيد وزير الطاقة الأمريكي الأسبق من جانبه اعتماد مثل هذا البيان على مستوى رؤساء الدول واصفا إياه بأنه سيكون مهما جدا بالنسبة للمجتمع الدولي، وخاصة في سياق انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية العام المقبل.