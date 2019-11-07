مقتل ثلاثة قضاة عند نقطة تفتيش لطالبان في أفغانستان

قتل ثلاثة قضاة وأحد الموظفين في محكمة، اليوم الخميس، من طرف مسلحي "طالبان" عند نقطة تفتيش في إقليم لوجار شرقي أفغانستان في أحدث هجوم يستهدف السلطة القضائية.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم بكتيا شرقي البلاد، عبد الله هسرات حيث إن الحادث وقع في حي محمد أغا بإقليم لوجار المجاور.

وأضاف هسرات "كانوا مسافرين في سيارة إلى العاصمة كابول لكن تم إيقاف سيارتهم عند نقطة تفتيش تابعة لطالبان على الطريق، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفق وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لـ"رويترز" إنه لا علم له بالهجوم لكنه سيراجع الأمر مع القادة المحليين.

هذا ويحارب مسلحو "طالبان" من أجل الإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وتستهدف الحركة القضاة منذ فترة طويلة انتقاما من الأحكام الصارمة التي تصدر بحق مقاتليها.