أول تعليق من "الوكالة الذرية" على أنباء احتجاز مفتشة تابعة لها في إيران

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أول تعليق على احتجاز المفتشة التابعة لها، خلال أدائها أعمالها بالقرب من إحدى المنشآت النووية الإيرانية.

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن الوكالة الذرية قولها: "لا نتفق على الإطلاق مع مزاعم إيران، بشأن احتجاز المفتشة، بأنها كانت تحمل آثار متفجرات، تلك مزاعم غير مقبولة".

وتابعت الوكالة "المفتشة كانت تعمل وفق ما هو متبع، ولم تتجاوز طبيعة عملها على الإطلاق".

وكانت إيران قد نفت احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، وأكدت أنها غادرت البلاد بعد منعها من دخول مفاعل "نطنز".

نفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، مشيرة إلى أن المفتشة غادرت إيران بعد منعها من دخول مفاعل "نطنز" النووي لأنها كانت تحمل أشياء "مشكوك فيها" فعلت أجهزة الإنذار.

وقالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان إنه "عند وصول المفتشة إلى منشأة نطنز النووية للقيام بالجولة الدورية قامت أجهزة المراقبة في المنشأة بالتحذير من وسائل شخصية كانت بحوزة المفتشة، مما دفع أمن المنشأة إلى منعها من الدخول عند رفضها تسليم وسائلها الشخصية إلى أمن المنشأة وقد تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن دبلوماسيين قالت إنهم مطلعين على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، أن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها ووصف بعضهم الأمر بأنه مضايقة.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة غدا الخميس تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة "أمرين متعلقين بالسلامة" دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة إن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها في إيران.

وقال دبلوماسي منهم إن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي وأكد دبلوماسي آخر ذلك.

وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.