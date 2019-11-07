واشنطن وبكين اتفقتا على إلغاء رسوم جمركية في المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.
وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق. بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين سيوقع في "مكان ما بالولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن اختيار مكان توقيع الصفقة أبسط مسألة، كون الشيء الرئيسي هو تحقيق تقدم في المفاوضات.
وقال ترامب "هناك تقدم بالمفاوضات وما أريده أولاً أن نتوصل إلى اتفاق. أقصد، اختيار المكان ليس مشكلة بالنسبة لي... وإذا كانت هناك صفقة، سيتم حل مسألة المكان ببساطة، سيكون هذا في مكان ما في الولايات المتحدة الأمريكية".
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