الخارجية اليونانية تعلن بداية فصل جديد في العلاقات مع روسيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس غينيماتاس، اليوم الخميس، بأن زيارة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى روسيا كانت ناجحة للغاية، وهناك فصل جديد يُفتح في العلاقات بين البلدين.

أثينا - سبوتنيك. وقال غينيماتاس، خلال إيجاز صحفي كرس معظمه للعلاقات اليونانية الروسية وزيارة ديندياس إلى روسيا، "كانت هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية اليوناني إلى روسيا. كانت الزيارة ناجحة للغاية. واستقبل سيرغي لافروف بحفاوة وزير الخارجية. عُقد اجتماعهما في جو ودي للغاية. وتضمن جدول الأعمال القضايا الاقتصادية الرئيسية والقضايا الإقليمية والقضايا التي تمثل مصلحة ثنائية".

وأضاف المتحدث "نعتقد أن أهداف الزيارة قد تحققت، مما يدل على بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية الودية بين اليونان وروسيا".

وتابع غينيماتاس "العلاقات اليونانية الروسية متنوعة وودية. تربط الدولتان روابط دينية وثقافية وسياسية عميقة."

ولفت إلى الجهود المبذولة لتدفئة العلاقات الثنائية تهدف إلى تعاون أوثق وتفاهم متبادل حول المشكلات.

وقال بهذا الخصوص "أود أيضًا أن أشير إلى أن برنامج التشاور للفترة 2020-2022 ، الذي وقعه الوزيران، ينص على عدد من الاتصالات ويعتبر قناة اتصال رسمية دائمة بين أثينا وموسكو".

ووفقا له، فإن البرنامج ينص بوضوح على تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الحوار الصريح والمساواة.

وأوضح أن "رغبة بلدنا القوية هي زيادة تعزيز علاقات التعاون مع الجانب الروسي في عدد من الصناعات، مثل الطاقة والاقتصاد، وقد وجه الوزير دعوة للمستثمرين الروس للاستثمار في بلدنا، لأنه يخرج من الأزمة ويصبح اتجاه استثمار موات".

وشدد غينيماتاس، على وجه الخصوص، على التعاون القائم في مجال الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، واهتمام الجانبين بمصادر الطاقة المتجددة.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد أجرى أمس الأربعاء في موسكو محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. وبعد المحادثات وقّع الوزيران على خطة مشاورات للفترة حتى عام 2022 .