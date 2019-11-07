نتنياهو عقب اجتماع مدراء "الدولية للطاقة الذرية": إيران تشكل خطرا على العالم أجمع

علّق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، على نتائج اجتماع مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد اليوم في فيينا.

‏القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو: "كشفت قبل حوالي عام النقاب عن البرنامج الإيراني السري لتطوير الأسلحة النووية في تورقوزآباد، الذي يقع في ضواحي طهران".

وأردف: "ناشدتُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فحص تورقوزآباد والوكالة قد أرسلت فعلا مفتشين إلى هذا المكان. ‏وهذا الصباح عقدت الوكالة جلسة خاصة جزمت فيها بأن إيران قد كذبت حول برنامجها النووي".

לפני כשנה חשפתי באו״ם את התכנית הסודית של איראן לפתח נשק גרעיני וקראתי לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשלוח לשם מפקחים.



היום הסוכנות קבעה כי איראן שיקרה. ואני אומר לכם - היא ממשיכה לשקר. pic.twitter.com/ntmms3MknB — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 7, 2019

وتابع نتنياهو:

أعلن لكم – إيران تواصل أكاذيبها. إيران تواصل إخفاء برنامجها النووي. كما أن إيران تواصل وحتى استأنفت تخصيب اليورانيوم المحظور الذي يهدف فقط إلى إنتاج الأسلحة النووية.

ومضى قائلاً: "أدعو المجتمع الدولي للاستيقاظ. أدعو دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وأن تشدد بل أكثر الضغوط على إيران بل أكثر".

‏وشدد نتنياهو، على أن "إيران تشكل خطرا ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب. إنها تشكل خطرا على العالم أجمع".

‏وخلص نتنياهو إلى القول:

أرحب بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدركت ذلك جيدا، على الأقل اليوم. ‏وفي أي حال من الأحوال، أوضّح مجددا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، مهما كانت الظروف.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن في وقت سابق أن طهران ستتخذ، اعتباراً من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضاً، قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وبدأت إيران استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، في حين تنص الصفقة النووية على أن مجمع "نطنز" سيكون الوحيد لهذا الغرض.