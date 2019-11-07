واشنطن بوست تعلن خليفة جمال خاشقجي... مصري شهير

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الكاتب الصحفي، الذي سيخلف الكاتب السعودي المقتول، جمال خاشقجي، وأشارت إلى أنه "مصري شهير".

اختارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الكاتب والروائي المصري الشهير، عز الدين شكري فشير، ليكون خليفة جمال خاشقجي، ويكتب بدلا منه في قسم الآراء السياسية العالمية.

وأوضحت أن فشير سيكتب عمودا في قسم الآراء العالمية، حول الاستبداد وحرية التعبير، وتغير السياسة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

We are thrilled to bring on a new writer from the Arab world as our next Jamal Khashoggi fellow. Stay tuned for incisive and uncensored political analysis, in English and Arabic, from Ezzedine Fishere. @FishereEzzedine https://t.co/ktS34Ze1mV — Jackson Diehl (@JacksonDiehl) November 7, 2019

​وقالت الصحيفة الأمريكية أنها اختارت بعناية من سيكون بديل جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وقال إيلي لوبيز، كبير محرري قسم "الرأي العالمي" في واشنطن بوست: "مع الديناميات السياسية في المنطقة، يسرنا أن نضيف وجهة نظر عز الدين شكري فشير، للمساعدة في فهم كل شيء، وسنستفيد بخبرته ككاتب ودبلوماسي مهني وأكاديمي، لوضع سياق السياسة الإقليمية وتوضيح مسارات التقدم".