يونكر: ترامب لن يفرض رسوما جمركية على السيارات الأوروبية

وأضاف يونكر في مقابلة مع صحيفة "سوديتشه تسايتونغ" الألمانية: "ترامب سيوجه بعض الانتقادات، لكن لن تكون هناك أية رسوم جمركية على السيارات. هو لن يفعلها... أنتم تتحدثون إلى رجل مطلع بشكل كامل".
وتأجلت تلك الرسوم بالفعل مرة لمدة 6 أشهر، ويقول خبراء في التجارة إن هذا قد يحدث مجددا.
يشار إلى أن جان كلود يونكر، قال في شهر فبراير/ شباط، إن الرئيس الأمريكي، المعروف بنهجه الحمائي القوي في التجارة، وعده بأنه لن يفرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحاضر.
هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية آذار/ مارس 2018، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25% و10% على التوالي، التي دخلت قيد النفاذ اعتبارا من 1حزيران/ يونيو.
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