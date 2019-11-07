يونكر: ترامب لن يفرض رسوما جمركية على السيارات الأوروبية

قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، المنتهية ولايته، إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفرض رسوما جمركية الأسبوع المقبل على السيارات المستوردة من أوروبا.

وأضاف يونكر في مقابلة مع صحيفة "سوديتشه تسايتونغ" الألمانية: "ترامب سيوجه بعض الانتقادات، لكن لن تكون هناك أية رسوم جمركية على السيارات. هو لن يفعلها... أنتم تتحدثون إلى رجل مطلع بشكل كامل".

ويتعين على الولايات المتحدة أن تقرر بحلول 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما إذا كانت ستنفذ تهديدها بفرض رسوم جمركية، استنادا لاعتبارات الأمن القومي تصل إلى 25% على المركبات وأجزائها.

وتأجلت تلك الرسوم بالفعل مرة لمدة 6 أشهر، ويقول خبراء في التجارة إن هذا قد يحدث مجددا.

يشار إلى أن جان كلود يونكر، قال في شهر فبراير/ شباط، إن الرئيس الأمريكي، المعروف بنهجه الحمائي القوي في التجارة، وعده بأنه لن يفرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحاضر.

هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية آذار/ مارس 2018، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25% و10% على التوالي، التي دخلت قيد النفاذ اعتبارا من 1حزيران/ يونيو.