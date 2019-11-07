الأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لرفع العقوبات الأمريكية عن كوبا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا بأغلبية ساحقة يدعو لإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، منذ 59 عاما.

وصوَّت لصالح القرار 187 دولة (من إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة)، مقابل اعتراض 3 دول هي إسرائيل والولايات المتحدة والبرازيل، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما أوكرانيا وكولومبيا. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

© AP Photo / Irene Perez كوبا تصف العقوبات الأمريكية الجديدة بمظهر من مظاهر الضعف واشنطن حصارا اقتصاديا وتجاريا وماليا على كوبا منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1960، بعد سنتين فقط من قيام الثورة الكوبية، وهو الحصار الذي يعد الأطول في التاريخ الحديث.

وجددت الجمعية العامة في قرارها دعوتها لكل الدول لتجنب نشر وتطبيق القوانين والتدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها بشأن حرية التجارة والملاحة، وحثت الدول على مراجعة وإبطال كل هذه القوانين.

وطلبت الجمعية من الأمين العام رفع تقرير بشأن تطبيق القرار في الدورة القادمة للجمعية العامة، والتي تبدأ في سبتمبر/ أيلول 2020.

وقبل التصويت على القرار، اتهم وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، الولايات المتحدة بالعمل من أجل الإطاحة بنظام الحكم في بلاده.

وتطرق رودريغيز باريلا في حديثه أمام ممثلي الدول الأعضاء إلى الخسائر الفادحة التي يعاني منها اقتصاد بلاده نتيجة العقوبات الأمريكية، والتي قال إنها تقدر بأكثر من 150 مليار دولار منذ بدء الحظر قبل 59 عاما.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لأية دولة، بالرغم من أنها تعتبر أداة تعكس إرادة المجتمع الدولي، فيما يشير القرار الأخير بوضوح إلى عزلة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموقفها المتعنت من كوبا.