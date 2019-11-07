إسرائيل تعلن الكشف عن "شبكة إيرانية سرية"

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية الرسمية عبر موقع "مكان" أن الأجهزة الأمنية، كشفت النقاب عن شبكة "سرية" مختصة بعمليات نقل أموال من إيران إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تلك الشبكة السرية، تعمل عن طريق استغلال "صرافي أموال" طرقا سريا لنقل الأموال، بهدف تمويل العمليات العدائية الخاصة بحماس والجهاد الإسلامي ضد القوات الإسرائيلية.
وأتمت بقوله "لا تزال جهات التحقيق، تبحث وتدقق في عمل تلك الخلية السرية، وإذا ما كان لديها مساعي أخرى وتحاول إحباطها".
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