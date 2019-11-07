إسرائيل تعلن الكشف عن "شبكة إيرانية سرية"

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إن السلطات الإسرائيلية، تمكنت من الكشف عن "شبكة إيرانية" وصفتها بـ"السرية".

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية الرسمية عبر موقع "مكان" أن الأجهزة الأمنية، كشفت النقاب عن شبكة "سرية" مختصة بعمليات نقل أموال من إيران إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الهيئة إن تلك الشبكة السرية، مسؤول عنها عناصر، أسمائهم: محمد كامل، وفواز محمود ناصر، وكمال عبد الرحمن عواد من قطاع غزة، ومحمد سرور وهو لبناني ذو علاقات مع حماس وحزب الله وفيلق القدس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تلك الشبكة السرية، تعمل عن طريق استغلال "صرافي أموال" طرقا سريا لنقل الأموال، بهدف تمويل العمليات العدائية الخاصة بحماس والجهاد الإسلامي ضد القوات الإسرائيلية.

وأتمت بقوله "لا تزال جهات التحقيق، تبحث وتدقق في عمل تلك الخلية السرية، وإذا ما كان لديها مساعي أخرى وتحاول إحباطها".