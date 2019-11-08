الخارجية الأمريكية تتهم الصين بمراقبة صفحة بلادها على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، الصين بمراقبة صفحة سفارة بلادها على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي في بكين.

واشنطن - سبوتنيك. وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس على صفحتها على تويتر: إن "خطاب وزير الخارجية (مايك) بومبيو خضع للرقابة على صفحة ويبو للسفارة الأمريكية في بكين"، مضيفة "لو احترم الحزب الشيوعي الصيني شعبه لألغى الرقابة وسمح لهم بتكوين آرائهم حول العالم".

.@SecPompeo’s speech was censored on the U.S. Embassy Beijing Weibo page. If the CCP respected the Chinese people, the Party would shun censorship and let them form their own opinions about the world. The Party and the Chinese people aren’t the same. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 7, 2019

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حديث له بألمانيا يوم الخميس السلطات الصينية وكيفية احترامها لحقوق الإنسان.

ويشبه موقع "ويبو" الصيني موقع "تويتر"، ويحظى بشهرة كبيرة جدا في الصين.