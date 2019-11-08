Widgets Magazine
تسجيل
06:38 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية

    موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير إضافية لحل مشاكل التأشيرات الأمريكية للوفود الروسية

    © Sputnik . Екатерина Штукина
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أندريه بيلوسوف، أن موسكو دعت الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير إضافية لحل مشاكل التأشيرات الأمريكية للوفود الروسية المشاركة في أعمال هيئات المنظمة العالمية.

    الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيلوسوف في اجتماع للجنة الأولى: "لقد أظهر وفدنا نهجا بناء تجاه هذه القضية الحساسة للغاية، فضلا عن كوننا انتظرنا بصبر خطوات حقيقية من جانب السلطات الأمريكية لحل هذه المسألة التي أحالت بسببهم من وصول ممثلي روسيا والدول الأخرى للمشاركة بفعالية الأمم المتحدة بما في ذلك المشاركة في جلسات اللجنة الأولى".

    مقر الأمم المتحدة في نيويورك
    © AP Photo / Mary Altaffer
    دبلوماسي: لا ينبغي بدء عمل لجنة الجمعية العامة حتى حصول وفد روسيا على تأشيرة
    وفي الوقت نفسه، أشار إلى ان الوفد الروسي استمع بعناية إلى آراء الوفود الأخرى، وقلقهم بشأن إمكانية نقل جلسات اللجنة الأولى ولجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف.

    هذا وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تظهر رغبة جادة للانضمام إلى بحث حل مشكلة التأشيرات الأمريكية للمندوبين من روسيا، وأن هذا الشيء يقوض مصداقية المنظمة.

    ويذكر أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات دخول لـ 18 دبلوماسيا من روسيا خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك لأعضاء الوفود للعمل في اللجنتين الأولى والسادسة للمنظمة، اللتين تتناولان مسألتي نزع السلاح والمسائل القانونية.

    واقترح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في وقت سابق، نقل جلسات اللجنة الأولى من نيويورك إلى فيينا أو جنيف على خلفية سياسة التأشيرة الأمريكية.

    وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل ذلك، أن موسكو سترد بحزم على رفض واشنطن منح تأشيرات دخول لجزء من الوفد الروسي للمشاركة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا ما حصل بـ"الوقاحة" الشيء الذي لا يمكن السكوت عليه.

    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    فيسبوك تنشر بيانات المستخدم الشخصية
    "فيسبوك" يستغل بيانات مستخدميه الشخصية للضغط على شركائه
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك