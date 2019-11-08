الولايات المتحدة تطلق ثلاثة أقمار صناعية عسكرية من محطة الفضاء الدولية

وجاء في البيان أن السواتل الأمريكية Rogue Alpha و Rogue Beta من نوع CubeSat ، وكذلك المركبة الفضائية STPSat-4، إلى تم إرسالها إلى المحطة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية تكنولوجية من المحطة الفضائية الدولية في يناير باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
تم تجهيز أقمار Rogue Alpha و Rogue Beta بكاميرات لالتقاط الغطاء السحابي. يمتلك جهاز STPSat-4 معدات لإجراء خمس تجارب في مصلحة وزارة الدفاع الأمريكية. من بينها تجارب على الطقس في الغلاف الجوي والفضاء واستكشاف الفضاء وعرض التكنولوجيا.
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