الولايات المتحدة تطلق ثلاثة أقمار صناعية عسكرية من محطة الفضاء الدولية

أعلن مركز القوات الجوية وأنظمة الصواريخ الأمريكية أنه من المقرر إطلاق ثلاث مركبات فضائية عسكرية صغيرة من محطة الفضاء الدولية في يناير / كانون الثاني 2020.

وجاء في البيان أن السواتل الأمريكية Rogue Alpha و Rogue Beta من نوع CubeSat ، وكذلك المركبة الفضائية STPSat-4، إلى تم إرسالها إلى المحطة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية تكنولوجية من المحطة الفضائية الدولية في يناير باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

تم تجهيز أقمار Rogue Alpha و Rogue Beta بكاميرات لالتقاط الغطاء السحابي. يمتلك جهاز STPSat-4 معدات لإجراء خمس تجارب في مصلحة وزارة الدفاع الأمريكية. من بينها تجارب على الطقس في الغلاف الجوي والفضاء واستكشاف الفضاء وعرض التكنولوجيا.