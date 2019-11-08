أردوغان: سأجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد السبت

أنقرة- سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد زيارة إلى المجر: "يوم السبت سوف أجري محادثة هاتفية مع بوتين المحترم، نحن بحاجة إلى الحصول على معلومات حتى يكون هناك أساس لمحادثاتنا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن)".

وكان الرئيس التركي أردوغان أعلن، في وقت سابق، إنه يعتزم بحث تنفيذ المذكرة الروسية التركية حول سوريا مع الرئيس الروسي.

وقال أردوغان للصحفيين: "انتهت فترة الـ 150 ساعة التي خصصها الاتفاق مع روسيا الاتحادية، لكن الإرهابيين لم يغادروا هذه المنطقة. ما زالوا يهاجمون، والجيش الوطني السوري (المعارض) يرد عليهم. واليوم لديهم 11 قتيلاً. هل علينا أن نصمت؟ بالطبع، سوف نرد على هذا ونكمله بنجاح... أرغب في مناقشة هذه المشكلة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جداً، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".

يذكر أن رجب طيب أردوغان، غادر مساء الخميس، العاصمة المجرية بودابست، عقب زيارته لها تلبية لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفق وسائل إعلام تركية.

وكان في وداع أردوغان في مطار "فيرينك يزت"، كل من السفير التركي في المجر أحمد عاكف أوقطاي، وسفير المجر في تركيا فيكتور ماتيس، وممثلة جمهورية شمال قبرص التركية في المجر، سيلدا تشيمن، وعدد من موظفي السفارة التركية.