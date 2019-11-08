تركيا تبدأ بترحيل مقاتلي "داعش" المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية يوم الاثنين

أعلنت وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أنقرة ستبدأ بترحيل مقاتلي داعش المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية يوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الوزير التركي قوله، اليوم الجمعة: "سنبدأ من يوم الإثنين في إعادة مسلحي داعش المحتجزين، إلى البلاد التي ينتمون إليها".

يتبع...