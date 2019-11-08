الجيش الإيراني يؤكد إسقاط طائرة مسيرة اخترقت أجواء البلاد

أكد الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في ميناء "ماهشر" جنوب غربي البلاد.

طهران - سبوتنيك. وأفاد بيان صدر عن القوات المسلحة الإيرانية بأن: "هذه الخطوة، جاءت ردا حاسما على انتهاك طائرة أجنبية مسيرة لأجواء بلادنا".

ونقلت وكالة "فارس" عن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد أمیر صباحي فرد قوله: "أسقطنا طائرة مسيرة لدولة أجنبية، اخترقت المجال الجوي الإيراني جنوب غربي البلاد، باستخدام منظومة دفاع جوي محلية ".

وأضاف العميد: "الطائرة المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المراكز الحساسة في البلاد".

وذكر قائد قوات الدفاع الجوي: "وجهنا تحذيرات عديدة للمعتدين بأن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، على استعداد تام وحاسم، للرد على أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد".

تأتي هذه الأنباء في ظل بدء تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين رسميا، يوم أمس الخميس، بمهمة حماية الملاحة في منطقة الخليج، من اعتداءات تعرضت لها سفن، اتهمت إيران بالوقوف خلفها.

وقالت طهران في حزيران/ يونيو الماضي، إنها أسقطت طائرة مراقبة مسيرة أميركية فوق أراضيها، لكن واشنطن أكدت أنها سقطت فوق المياه الدولية.

واتهمت الولايات المتحدة إيران، باستخدام طائرات من دون طيار في هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، الشيء الذي نفته طهران جملة وتفصيلا.