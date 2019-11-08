موسكو: استئناف إيران تخصيب اليورانيوم لا ينتهك حظر انتشار الأسلحة النووية

موسكو - سبوتنيك. وأوضح روجكوف للصحفيين: "ما تفعله إيران، يتم في إطار تقليص التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. يجب التذكير بأن الالتزامات الإيرانية التي توجد في الخطة، أكثر من حيث الحجم ونطاق التزامات إيران في إطار اتفاق عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق ضمانات وكالة الطاقة الذرية، وأيضاً البروتوكولات الطوعية لهذه الضمانات".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس عام 2018. والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.
ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات النفط، حيز النفاذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018. وفي الوقت نفسه، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية إلى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
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