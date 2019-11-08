دبلوماسي إيراني سابق: التحالف البحري في الخليج يخالف القانون الدولي

قال هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، إن فكرة تحالف دولي لما يعرف بحماية الملاحة في الخليج بقيادة الولايات المتحدة ليست جديدة فضلا عن أنها مخالفة للقانون الدولي.

وأشار خلال مداخلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن القانون البحري الدولي ينص على عدم أحقية الدول غير المتشاطئة على مجرى مائي بالتدخل في هذا المجرى بأي شكل عسكري أو أمني.

وأضاف أفقهي أن إيران حذرت من حدوث أخطاء قد تترتب عليها مناوشات أو صدامات عسكرية لأن دخول طرف ثالث أمر وارد مثل إسرائيل وهو أمر حذرت منه طهران مرارا.

وكان تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة قد بدأ في البحرين رسمياً حماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن، واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وبعد أشهر منذ إعلان الفكرة في يونيو/ حزيران الماضي، وُلد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية" بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية، والإمارات، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا.

لكن إيران تنفي هذه الاتهامات كما حذرت من أن وجود أعداد كبيرة من سفن الحماية ربما يحدث أخطاء وتعهدت بحماية المنطقة.