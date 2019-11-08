ترامب ينفي موافقته على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، موافقته على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية.

وبحسب "رويترز"، قال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إنه "لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تريده أن يفعل هذا".

وزعم مسؤول أمريكي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة والصين وافقتا على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة، إنه "يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة 1" من اتفاق التجارة.

وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين سيوقع في "مكان ما بالولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن اختيار مكان توقيع الصفقة أبسط مسألة، كون الشيء الرئيسي هو تحقيق تقدم في المفاوضات.

وقال ترامب "هناك تقدم بالمفاوضات وما أريده أولاً أن نتوصل إلى اتفاق. أقصد، اختيار المكان ليس مشكلة بالنسبة لي... وإذا كانت هناك صفقة، سيتم حل مسألة المكان ببساطة، سيكون هذا في مكان ما في الولايات المتحدة الأمريكية".