الخارجية الفرنسية: باريس تدعو موسكو وواشنطن لتمديد معاهدة "ستارت-3"

دعت فرنسا، اليوم الجمعة، روسيا والولايات المتحدة إلى تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" أو الاتفاق على معاهدة تحل محلها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية "تدعو فرنسا روسيا والولايات المتحدة لتمديد معاهدة "ستارت- 3" بعد عام 2021...ومناقشة معاهدة تحل محلها".

وأضاف البيان "الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تملكان حوالي 95% من المخزونات النووية في العالم، مسؤولتان بشكل أساسي عن الحفاظ على أدوات السيطرة الحالية على الأسلحة التقليدية والنووية."

وأشارت الوزارة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بآليات الحد من الأسلحة التي تساعد على ضمان الاستقرار الاستراتيجي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن روسيا والصين، في رأيه، ترغبان بالتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة في مجال الحد من الأسلحة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفكر في "شيء مثل اتفاقية كبرى للحد من الأسلحة مع الصين وروسيا، ربما أكثر من أي طرف آخر.