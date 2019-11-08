ترامب: نفكر في سن 21 عاما كحد أدنى لتدخين السجائر الإلكترونية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إدارته ستصدر قرارها النهائي بشأن السجائر الإلكترونية، الأسبوع المقبل.

فيما لم يعط ترامب أية تفاصيل إضافية للصحفيين، واكتفى بالإشارة إلى أن السجائر الإلكترونية صناعة هامة، وأن إدارته ستأخذ في اعتبارها، نكهاتها المختلفة وأكثر فئة عمرية تتداولها، فضلا عن الوظائف التي توفرها تلك الصناعة.

Pres. Trump: "We're going to be coming out with a very important position on vaping. We have to take care of our kids most importantly. So, we're going to have an age limit of 21 or so." https://t.co/KQF4nJl5Un pic.twitter.com/nT78kuStbB — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 8, 2019

​وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحاته الصحفية، أنه وإدارته يفكرون في تحديد 21 عاما كحد أدنى لتدخين السجائر الإلكترونية، "وذلك حرصا منا على سلامة أطفالنا".

وكانت مدينة نيويورك الأمريكية، حظرت رسميا في شهر سبتمبر/أيلول، بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات في كافة متاجرها، وذلك بعد انتشار حالات وفاة بين مواطنين بسببها.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق عن خطط لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصر في دائرة إدمان النيكوتين.

وعبر "ترامب" وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات، وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار،‭‭ ‬‬إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعكف بمباركة ترامب على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر كل نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد الحالات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، بلغ 18 حالة.