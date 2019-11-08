أردوغان: لن نصغي بتاتا لمن يقولون ليرحل السوريون

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تصغي مطلقا للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا.

وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بمدينة إسطنبول "لن نصغي بتاتا لمن يقولون: ليرحل السوريون"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابع الرئيس التركي أن "المسلمين اليوم يعيشون أياما عصيبة في فترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوب وعقول المسلمين".

ونوه أردوغان، إلى أن الحضارة الإسلامية كأنها تتعرض لإبادة ثقافية من قبل القطعان القاتلة مثل "داعش" و"بوكو حرام" و"الشباب" و"غولن" و"بي كا كا" و"ي ب ك" من جهة، ومن جهة أخرى تمزق جسدها براثن الجهل والتعصب المذهبي.

هذا واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" "(الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق شمال شرقي سوريا.