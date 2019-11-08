كوريا الشمالية: نبذل جهدنا لدفع المفاوضات إلى الأمام مع واشنطن

أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية، تشو تشول سو، اليوم الجمعة، أن بلاده تبذل ما بوسعها، للمضي قدما في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مشكلة شبه الجزيرة الكورية لا يمكن حلها بإجراءات أحادية الجانب.

موسكو– سبوتنيك. وقال سو، خلال مؤتمر حظر الانتشار النووي الذي عقد في موسكو "من جانبنا، نحن نبذل كل ما في وسعنا للمضي قدما. ومع ذلك، لا يمكن العمل وفق نظام أحادي الجانب. لا يمكننا حل المشكلة من خلال إجراءات أحادية الجانب، يجب أن نرى رد فعل مقابل من الولايات المتحدة".

وأضاف سو "لقد منحنا الولايات المتحدة الكثير من الوقت، وننتظر أجوبة بنهاية هذا العام، وبعض النتائج من جانب واشنطن. نأمل أن يتطور كل شيء بطريقة إيجابية، لكن لا بد من لفت النظر إلى أن، نافذة الفرص تضيق مع مضي كل يوم".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا يستبعد عقد لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي، حتى نهاية هذا العام.

والتقى قادة البلدين ثلاث مرات - في سنغافورة وهانوي، وكذلك في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

ويشار في هذا الصدد إلى أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير الماضي، انتهت دون توقيع وثيقة مشتركة وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأول من آذار/مارس الماضي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل لاتفاق في اجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ، يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وبالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على نزع هذه الأسلحة من مواقع معينة فقط.

واتفق زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، خلال لقاء القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثالثة، التي جرت في المنطقة المنزوعة السلاح في كوريا يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، على إجراء مباحثات عمل من أجل إيجاد حل للقضية النووية الكورية الشمالية، في أقرب وقت.