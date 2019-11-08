بالصور... طفل يفقد حياته بسبب ما فعله طوال الليل على الكمبيوتر

عثرت عائلة على طفلها ميتا في غرفته، نتيجة إصابته بسكتة دماغية، بعد أن استمر في ممارسة ألعاب الفيديو طوال الليل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، عاني الفتى التايلاندي، بياوات هاريكون، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، من إدمان ألعاب الفيديو؛ حيث كان يمضي الليل وهو يلعب بشكل متواصل.

وبعد ليلة من اللعب دون راحة، عثر والد المراهق على ابنه ملقى على الأرض، بعد أن سقط من كرسي المكتب الذي يحمل جهاز الكمبيوتر، وكانت علب من الأطعمة الجاهزة تغطي مكتبه، بالإضافة إلى مشروب غازي قرب قدمه، ليكتشف أن ابنه فارق الحياة بالفعل.

Video game addict found dead on his computer by parents after suffering a fatal stroke https://t.co/4BVbBzHeZ9 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 5, 2019

وكشفت السلطات التايلاندية أن الطفل توفي بسبب "سكتة دماغية"، مشيرة أنها كانت نتيجة اللعب الذي استمر طوال الليل على جهاز الكمبيوتر.

وحذر والد الطفل من خطورة إدمان ألعاب الفيديو، وقال إنه حاول مرارا توعية ابنه ودفعه للإقلاع عن إدمانه، إلا أنه لم يفلح في ذلك، داعيا الأباء والأمهات لتوخي الحذر ومراقبة أطفالهم ومنعهم من الوقوع فريسة لهذه العادات السيئة.