سفير ألمانيا بموسكو: سنكون ممتنين دوما للاتحاد السوفياتي لعدم تدخله بتغيرات ألمانيا الشرقية

أعرب سفير ألمانيا لدى روسيا، جيزا أندرياس فون جيير، عن امتنان بلاده للاتحاد السوفيتي لعدم تدخله بالتغيرات التي وقعت بجمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 1989.

موسكو - سبوتنيك. وقال فون جيير بفعالية في موسكو بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط" جدار برلين": "سنكون دوما ممتنين للاتحاد السوفيتي لحقيقة مفادها انه لم يتدخل ولم يعرقل في نوفمبر 1989 الثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".

ووفقا له، لعب الاتحاد السوفياتي دورا حاسما في نجاح سقوط جدار برلين والتغييرات في ألمانيا الديمقراطية التي حدثت بسلام ودون استخدام القوة.

وختم فون جيير، قائلا: "أنحني لشجاعة وحماس جميع أولئك الذين وضعوا بشكل سلمي حدا للاضطهاد في عام 1989. واليوم ينبغي علينا توخي الحذر حتى وان اختلفنا بوجهات النظر على بعض القضايا المهمة لكي لا نقارن تحديات اليوم بالعبء الثقيل الذي حملته شعوب أوروبا خلال الحرب الباردة".

وجدار برلين كان جدارا طويلا يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية، كان الغرض منه تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية، وبدأ بناؤه في 13 أغسطس 1961، وجرى تحصينه على مدار الزمن، ولكن تم فتحه في 9 نوفمبر 1989 وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل.