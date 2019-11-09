بومبيو يبحث مع نائب المستشارة الألمانية مساعدة أوكرانيا لردع "العدوان الروسي"

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقائه مع نائب المستشارة الألمانية، وزير المالية، أولاف شولز، قضايا التجارة والاتصالات والناتو وأوكرانيا.

واشنطن - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية في بيان: إن "وزير الخارجية بومبيو ونائب المستشارة الألمانية، شولز، تبادلا وجهات النظر بشأن ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، وضمان أمن البنية التحتية للاتصالات الحساسة ودعم أوكرانيا لردع العدوان الروسي".

وفقا البيان، ناقش الطرفان أيضا أهمية استثمار دول" الناتو" في دفاعها حتى يكون لديها "القدرات اللازمة لمواجهة التهديدات التي تواجه الحلف".

يذكر أن بومبيو الذي يزور برلين للمشاركة بفعالية مرور 30 عام على سقوط جدار برلين التقى يوم الجمعة بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.