والد مؤسس "ويكيليكس": ابني قد يموت بالسجن لكشفه جرائم حرب

أعلن جون شيبتون، والد مؤسس موقع "ويكيليكس" وكاشف الأسرار الأمريكية جوليان أسانج، أن ابنه قد يموت في السجن بعد 9 سنوات من "المطاردة".

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال شيبتون للصحفيين، إنه زار ابنه في السجن قبل يومين، وإنه يجب أن "يواجه الحقيقة المرة" أن ابنه قد يموت في السجن.

وأضاف "أن جوليان قد يموت بالسجن بعد 9 سنوات من المطاردة لكشفه حقيقة جرائم حرب".

يذكر أن الولايات المتحدة تتهم جوليان أسانج بالتجسس وتطالب بتسليمه بعد نشر مواد حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وحصل مؤسس "ويكيليكس" على حق اللجوء في سفارة الإكوادور بلندن عام 2012. واعتقلته السلطات البريطانية في أبريل الماضي، حيث أخرجته الشرطة من مبنى السفارة.