قاذفة روسية توقع أحدث مقاتلتين أمريكيتين في حرج

وحلقت في هذا اليوم طائرة قاذفة روسية من طراز "تو-160" فوق بحر اليابان. وانبرت طائرتان مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز "إف-35أ" لـ"مرافقة" الطائرة الروسية المسماة "البجعة البيضاء". إلا أن مطاردة اثنتين من مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية لـ"البجعة" الروسية التي تعتبر من الطائرات المتقادمة لم تَدُم طويلا، إذ أسرعت القاذفة الروسية التي تزن 110 أطنان بتغيير زاوية ارتداد جناحها لتبتعد عن مطارديها. وبلغت سرعتها إبان ذلك 2 ماخ (مثلي سرعة الصوت). ولم تتمكن المقاتلتان الأمريكيتان من القيام برد فعل.

ولم يصدر تعليق على هذا الحادث من قبل وزارة الدفاع الروسية حتى الآن، فيما رأت صحيفة صينية هي "سينا" أن الحادث أوقع المقاتلتين الأمريكيتين في حرج شديد.