طهران تكشف عن أفضل رد من الإمارات بشأن "المبادرة الإيرانية"

قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، إن هناك "جهات خفية تغذي الخلاف بين طهران ودول منطقة الخليج الأخرى".

وأضاف عراقجي، في حوار مع برنامج "قصارى القول"، الذي يبث على قناة "RT"، قائلا: "هناك إشارات مختلفة تؤيد هذا الأمر.. وكما قلت يمكن التوصل إلى ذلك عن طريق الاستنتاج.. هناك أياد خفية بين هذه الدول تساهم بهذا الخلاف، وتحرف الأمور إلى ما لا يريده الناس.. يمكن التوصل إلى هذا عن طريق التحليل".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن طهران تنتظر "من دول المنطقة دراسة المبادرة الإيرانية بشأن حماية الملاحة في الخليج، وأن يعلمونا بوجهة نظرهم.. بالنسبة للسعودية فقد كانت لدينا اتصالات حول موضوع الحج وكذلك في موسم الحج السنة الماضية. في الحقيقة مسؤولو الحج كانت بينهم اتصالات وما زالت بهدف تسهيل الأمور على الحجيج. ومن أجل أن يجري موسم الحج دون مشكلات وهذا باعتقادنا وظيفة إسلامية لنا جميعا".

وكشف عراقجي أن صدى المبادرة كان أفضل من قبل دولة الإمارات العربية "كانت هناك زيارات متبادلة بيننا على المستوى السياسي ونعتقد أن هنالك تفاهما أكثر بين البلدين وقد ساعدنا ذلك، ونأمل بالوصول إلى أجواء هادئة بين إيران والإمارات والتوصل إلى تصور يؤدي إلى الهدوء بالمنطقة".