إصابة أكثر من 500 شخص جراء زلزال في إيران

ارتفع عدد الإصابات جراء الزلزال الذي وقع ليلة الجمعة شمال غرب إيران إلى 529 شخصا.

هذا وجاءت بينات يوم أمس عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 345 شخصا، وقال مسؤول محلي: "ضرب الزلزال منطقة تارك في الإقليم في الساعة 2:17 صباحا بالتوقيت المحلي، أصيب الكثير من الأشخاص أثناء محاولة الفرار من منازلهم نتيجة الذعر". وأضاف أن نحو 400 منزل تعرضت لتلفيات"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

East Azarbaijan quake leaves five dead, 529 wounded https://t.co/zPJtnjPxpd pic.twitter.com/ucC5EDP78b — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 9 ноября 2019 г.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران.

وبحسب المركز، يقع مركز الزلزال على بعد 156 كيلومترا جنوب شرق مدينة تبريز (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 62 كم.