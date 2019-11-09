تفاصيل اجتماع وزيري خارجية إيران وتركيا في أنطاكيا

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره التركي مولود جاوويش أوغلو، التطورات الأخيرة في المنطقة، والتعاون بين البلدين.

طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، صباح اليوم السبت: "اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاوويش أوغلو قبل بدء المؤتمر الـ24 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في مدينة أنطاليا التركية".

وأضافت الخارجية: "بحث الوزيران العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة، والتعاون بين إيران وتركيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

ووصل ظريف، أمس الجمعه، إلى أنطاليا التركية للمشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال الوزير الإيراني عند وصوله: "قمنا بتنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص تعهداتنا بموجب الاتفاق النووي بعد إعلاننا أننا سوف نقوم بتنفيذ هذه الخطوة عند انتهاء مدة الشهرين التي منحناها للأطراف الأخرى لتنفيذ تعهداتها".

وأضاف ظريف: "اتخذنا هذه الخطوة وسوف نتخذ خطوات إضافية وجميعها ضمن الاتفاق النووي الذي يضمن مصالحنا من هذا الاتفاق".

هذا وتقلص إيران التزاماتها تدريجيا بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية، وذلك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وبدأت إيران استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة في فوردو، في حين تنص الصفقة النووية على أن المجمع في نطنز سيكون الوحيد لهذا الغرض.