أول تعليق من الجيش الإيراني على إسقاط طائرة مسيرة في أجواء البلاد

أعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها فجر أمس الجمعة، أسقطت بمنظومات محلية للقوة الجوية للجيش المنتشرة في منطقة ماهشهر العامة".

وقال العميد علي رضا: "تم فجر اليوم تدمير طائرة مسيرة معتدية، من قبل المنظومات المحلية لقوة الدفاع الجوي للجيش المنتشرة في منطقة ماهشهر جنوب غرب البلاد، بتوجيه من شبكة مقر الدفاع الجوي الموحدة، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف صباحي فرد: أن "هذا الإجراء كان حازما، وأن إطلاق الصاروخ كان ردا على انتهاك طائرة مسيرة أجنبية لأجواء البلاد، وقد بادرت الشبكة الموحدة للدفاع الجوي بتدمير الطائرة المسيرة المنتهكة قبل وصولها إلى الأماكن الحساسة".

وتابع قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، قائلا: "لقد حذرنا مرارا، شبكة الدفاع الجوي الموحدة تتمتع بجاهزية كاملة، وسترد بحزم على أي انتهاك لأجواء البلاد".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، قالت إنه بعد أن رصد الرادارات المنتشرة في جنوب غرب البلاد تحليق طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر، دون معرفة هويتها، قامت المضادات الجوية الإيرانية بإطلاق عدة قذائف صاروخية وأسقطت المسيرة.