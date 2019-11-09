إيران تصدر بيانا بشأن بدء التحالف البحري في مياه الخليج

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بيانا حول بدء التحالف البحري عمله في مياه الخليج بقيادة واشنطن، وبمشاركة ست دول أخرى.

وقالت الخارجية، في بيانها، إن "التحالفات الأمريكية بقيت كأسماء لا أكثر على مدى التاريخ، ولم تجلب الأمن بل أدت إلى زعزعة أمن واستقرار العالم"، وذلك حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأضافت، أن "أمريكا تستغل أسماء بعض الدول لإضفاء الشرعية على التحالف البحري"، لافتة إلى أن "أمريكا تخفي مطامع وأهدافا خلف عدد قليل من الدول المشاركة في التحالف، وهذا ينم عن ضعفه وافتقاره إلى الشرعية الدولية".

ودعت الخارجية، "دول المنطقة إلى الاعتماد على قدراتها وإمكانات دول الجوار لتحقيق الأمن المستدام والشامل في المنطقة"، مؤكدة أن "إيران كدولة تمتلك أطول ساحل على مياه الخليج، وستواصل بكل قوتها الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية في مياه الخليج، بما في ذلك أمن وسلامة الملاحة البحرية".

يذكر أن تحالفا عسكريا بحريا بقيادة واشنطن في البحرين، قد بدأ أعماله يوم الـ7 من الشهر الحالي لحماية الملاحة في منطقة الخليج بمشاركة ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا وأطلق على المهمة البحرية اسم "سنتينال"، ومن المتوقع أن تشمل مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان، وصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.