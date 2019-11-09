ثلث غذاء العالم يهدر... تحرك دولي لتقليص كمية "الطعام المفقود"

تعهدت أكثر من 70 دولة، السبت، ببذل المزيد من الجهد لخفض كمية الطعام المفقود بسبب سوء التبريد.

يخسر العالم كميات كبيرة من الغذاء يوميا بسبب ظروف التخزين وأسباب أخرى منها التلف، فيما يعقد الأمل على تطوير طرق جديدة للحفاظ على برودة الطعام وتقليل المواد الكيميائية فيه.

وتعهد عدد من البلدان خلال الاجتماع السنوي لبروتوكول مونتريال بالعمل على تنظيم المواد الكيميائية الصناعية، المستخدمة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء الضارة بطبقة الأوزون، بحسب وكالة "عمون".

وعقد الاجتماع حيث يعمل الوزراء والمسؤولون الحكوميون والخبراء في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما.

ويتعرض نحو ثلث الغذاء في العالم إلى الفقد أو الإهدار، ويقترح الخبراء تحسين طرق للحفاظ على برودة الطعام أثناء تخزينه ونقله للحد من النفايات.

وبحسب ما نقلته الوكالة، يؤدي سوء التبريد إلى فقدان حوالي 9 في المئة من الأغذية القابلة للتلف في البلدان المتقدمة، وحوالي 23 في المئة في البلدان النامية.