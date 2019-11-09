ثلث غذاء العالم يهدر... تحرك دولي لتقليص كمية "الطعام المفقود"

يخسر العالم كميات كبيرة من الغذاء يوميا بسبب ظروف التخزين وأسباب أخرى منها التلف، فيما يعقد الأمل على تطوير طرق جديدة للحفاظ على برودة الطعام وتقليل المواد الكيميائية فيه.
وعقد الاجتماع حيث يعمل الوزراء والمسؤولون الحكوميون والخبراء في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما.
ويتعرض نحو ثلث الغذاء في العالم إلى الفقد أو الإهدار، ويقترح الخبراء تحسين طرق للحفاظ على برودة الطعام أثناء تخزينه ونقله للحد من النفايات.
وبحسب ما نقلته الوكالة، يؤدي سوء التبريد إلى فقدان حوالي 9 في المئة من الأغذية القابلة للتلف في البلدان المتقدمة، وحوالي 23 في المئة في البلدان النامية.
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