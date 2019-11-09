خبير عسكري: الجيش الإسرائيلي يواجه تهديدا غير مسبوق

وذكر الموقع الإخباري العبري "واللا"، مساء اليوم، السبت، أن شكل الطائرات دون طيار مستقبليا سيكون أصغر حجما وأكثر فتكا.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن ساحة المعارك ازدادت اشتعالا بدخول الطائرات دون طيار السباق، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق، وتركت أثرها على الجيوش العالمية، وليس الجيش الإسرائيلي فحسب.

وذكر الموقع الإخباري العبري أن إسرائيل تخشى من توسع العمل الدولي بتلك الطائرات، مستشهدا بتصريحات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الجنرال ناداف أرغمان، مساء أول أمس الخميس، من إحباط أكثر من 450 عملية كبيرة، منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح الموقع العبري أن توفر أفضل التكنولوجيا في العالم لدى إسرائيل مكنها من إحباط هذا الكم الكبير من العمليات الإرهابية، وجعلها تتمكن من مواكبة تطورات العصر.

وشدد خبير عسكري للموقع العبري، أمير بوخفوط، على أن إيران ليست وحدها التهديد الحقيقي للجيش الإسرائيلي، ولكن هناك سلاح آخر ينضم إلى التحديات التي تواجه إسرائيل مستقبليا، والممثل في الطائرات دون طيار، والذي يمكن أن تحصل عليه أي منظمة "إرهابية" حول العالم.

واعتبر الموقع العبري أن هناك تحديا يواجه إسرائيل، وهو الثورة التكنولوجية المتطورة للطائرات دون طيار، والتي اعتبرها الخبير العسكري بمثابة "ثورة" جديدة تواجه الجيش الإسرائيلي.