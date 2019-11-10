مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرون جراء حرائق في أستراليا

لقي ثلاثة 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بحروق من بينهم رجال إطفاء، بالإضافة إلى 7 في عداد المفقودين، بسبب الحرائق المندلعة على الساحل الشرقي لأستراليا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" أثرت الحرائق على ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر كثافة سكانية في البلاد، حيث يشارك أكثر من 1500 رجل إطفاء بعمليات إخماد النيران.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، شين فيتزسيمونز: "نتوقع زيادة عدد (الأشخاص المفقودين). هناك مخاوف جدية من وقوع المزيد من الضحايا".

ومنذ يوم الجمعة، عندما اندلعت الحرائق في نيو ساوث ويلز، احترق ما لا يقل عن 150 منزلا، وتم إجلاء عدة مئات من الأشخاص من الساحل بالقرب من الحدود مع ولاية كوينزلاند إلى مدينة فورستر في نيو ساوث ويلز. كما تعرضت كوينزلاند للنيران، وتم إجلاء 6000 شخص، بالإضافة إلى احتراق منزل واحد.

وتقول السلطات المحلية إن الجفاف في المنطقة أصبح السبب الرئيسي للحرائق الهائلة.