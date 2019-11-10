حزب العمال المعارض يقلص الفارق مع المحافظين قبل انتخابات بريطانيا

لندن - سبوتنيك. وطبقا للاستطلاع حصل حزب المحافظين على 41 في المئة بتراجع واحد في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع وفي المقابل كسب حزب العمال ثلاث نقاط مئوية ليحصل على 29 في المئة. وتراجعت نسبة التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار، الذي يحتل المركز الثالث، إلى 15 في المئة.

وبحسب وكالة رويترز، أجري الاستطلاع، الذي شمل 2001 من البالغين البريطانيين، بين يومي 6 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر كانون الأول.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر، في محاولة لحشد أغلبية برلمانية كافية للموافقة على قانون الانفصال قبل موعد نهائي جديد في 31 يناير/كانون الثاني.