محتجو المعارضة البوليفية يستولون على وسائل إعلام حكومية

استولى أنصار المعارضة البوليفية اليوم الأحد على محطة الإذاعة الحكومية "باتريا نويفا" والقناة التلفزيونية "بي تي في" وأجبروا موظفيهم التوقف عن بث أي محتوى يغطي الاحتجاجات الجارية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المحطة الإذاعية، لإيفان مالدونادو، لوكالة "سبوتنيك": إن "المحتجون الذين طوقوا استوديوهات [محطة الإذاعة والتلفزيون]، احتجزوهم لمدة ساعتين وهددوا بتدمير معداتهم. إذا لم يوقفوا عملهم الصحفي".

وفي سياق متصل أدان الرئيس البوليفي إيفو موراليس على تويتر الهجوم على محطة الإذاعة والتلفزيون.

وكتب موراليس على شبكة التواصل الاجتماعي، أن مجموعات إجرامية منظمة استولت على محطة الإذاعة الحكومية" باتريا نويفا" والقناة التلفزيونية " بي تي في"، وأجبرت من خلال التهديد والترهيب الصحفيين على ترك أماكن عملهم.

وأضاف "يقولون إنهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنهم يتصرفون مثل الأنظمة الديكتاتورية".

Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أمريكا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.

وبعد الإعلان عن نتائج جزئية أولية أوحت بأن البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية، صدرت بعد أكثر من 20 ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة وشكوك الأسرة الدولية.

وبعد 5 أيام، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز موراليس بفارق أكثر من 10 نقاط عن خصمه، ما مكّنه من فرض نفسه من الدورة الأولى.