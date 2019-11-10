زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة هشترود شمال غربي إيران

ذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة هشترود شمال غربي إيران.

وبحسب الوكالة، يقع مركز الزلزال على 55 كيلومتر شمال شرق هشترود (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 10 كم.

وكان زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران يوم الجمعة أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 345 شخصا.