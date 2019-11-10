أستراليا تحاول احتواء حرائق الغابات وتستعد للأسوأ

سابق رجال الإطفاء الأستراليون الزمن، اليوم الأحد، لاحتواء حرائق الغابات بعدما حذرت السلطات من أن خطر الحرائق سيعرقل القدرة على حماية الناس.

وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز، اليوم الأحد، إنها تتوقع خطرا محدقا للحرائق في مناطق واسعة بالولاية الأكثر كثافة بالسكان في أستراليا بما في ذلك سيدني أكبر مدن البلاد.

وأضافت على تويتر "في ظل انتشار حرائق كثيرة، ستكون المنازل والأرواح في خطر... إذا هددتك الحرائق، ربما لا تستطيع الحصول على المساعدة".

CATASTROPHIC FIRE DANGER - Catastrophic fire danger now forecast for Greater Sydney and Greater Hunter areas on Tuesday. Large areas of state expected to see Severe or Extreme fire danger. Know what to do to reduce your risk. https://t.co/aWqC6QoZxA #nswrfs #nswfires #alert pic.twitter.com/YLEcnu8x6f — NSW RFS (@NSWRFS) November 10, 2019

​وأدت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص، منذ يوم الجمعة، عندما سجلت الولاية عددا قياسيا من الحرائق الخطيرة.

ودمر ما لا يقل عن 150 منزلا. وحتى صباح اليوم الأحد كان هناك ما يربو على 70 حريقا في نيو ساوث ويلز منها 36 خارج السيطرة.

وكانت السلطات ذكرت أن هناك خمسة أشخاص في عداد المفقودين لكن وسائل الإعلام المحلية قالت اليوم الأحد إنهم قد تم العثور عليهم.

وأشاد رئيس الوزراء سكوت موريسون بعمل رجال الإطفاء والمتطوعين لكنه تحدث عن أيام صعبة قادمة.

وقال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "ثمة طريق طويل لنقطه ويبدو أن يوم الثلاثاء أكثر صعوبة".

وهذا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بالفعل في أستراليا وقد بدأ حتى قبل بداية الصيف في نصف الكرة الجنوبي.