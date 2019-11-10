روحاني يعلن اكتشاف حقلا ضخما يختزن 53 مليار برميل من النفط

وأوضح أن "مساحة حقل النفط 2400 كيلو متر مربع من بستان إلى إميديه في محافظة خوزستان وبعمق 80 متر".
كما أشار أن "الصادرات غير النفطية للبلاد في تزداد رغم العقوبات والضغوط"، وقال "الظروف التي نمر بها في الفترة الأخيرة استثنائية وغير طبيعية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته. وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران ابتداء من مايو/ أيار الماضي تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تتضمن رفع القيود عن تخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي وغيرها.
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