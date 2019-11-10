روحاني يعلن اكتشاف حقلا ضخما يختزن 53 مليار برميل من النفط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن شركة النفط الإيرانية اكتشفت حقلا نفطيا يختزن 53 مليار برميل من النفط، في مدينة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وقال روحاني، خلال جولة على متضرري الزلازل في مدينة يزد وسط البلاد، اليوم الأحد، "اكتشفنا حقلا نفطيا يختزن 53 مليار برميل من النفط"، مضيفا "عائداتنا النفطية ستزيد 32 مليار دولار إذا استخرجت شركة النفط الإيرانية 1 بالمئة من هذا الحقل"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أن "مساحة حقل النفط 2400 كيلو متر مربع من بستان إلى إميديه في محافظة خوزستان وبعمق 80 متر".

كما أشار أن "الصادرات غير النفطية للبلاد في تزداد رغم العقوبات والضغوط"، وقال "الظروف التي نمر بها في الفترة الأخيرة استثنائية وغير طبيعية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته. وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران ابتداء من مايو/ أيار الماضي تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تتضمن رفع القيود عن تخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي وغيرها.