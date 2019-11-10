العربية التي قبلت يد إيفانكا ترامب وترد على منتقديها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيدة المغربية عائشة بورقيب توضح السبب الذي حملها على تقبيل يد ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب.

وأكدت بورقيب، أن تقبيلها يد ابنه ترامب، كان تعبيرا عن سعادتها الشديدة لزيارتها، خاصة بعد أن عانقتها إيفانكا فجاء الرد بهذه الطريقة العفوية بصورة مفاجئة.

وأوضحت أن "تقبيل يد الأشخاص الذين نكن لهم الاحترام هو تقليد متوارث عن الأجداد".

وعبر مغردون، في وقت سابق، عن استيائهم لتصرف السيدة المغربية، فيما صب آخرون جام غضبهم على إيفانكا.