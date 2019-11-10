الصين تتوقع "الهجوم والاستيلاء على كالينينغراد الروسية في غضون يومين من قبل الناتو"

توقعت صحيفة " Eastday" الصينية أنه في حال نشوب حرب بين "الناتو" وروسيا، سيتمكن التحالف الأطلسي من الهجوم والاستيلاء على مدينة كالينينغراد الروسية ليس في غضون أسبوعين بل في غضون يومين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدينة ليست كبيرة وتبعد حوالي 500 كم عن الحدود الروسية.

ووفقا للصحيفة، فإن موسكو ستقوم بالرد على ذلك عبر ضرب من 5 إلى 8 عواصم أوروبية في غضون 5 أيام، حيث سيتحول الصراع من إقليمي إلى عالمي.

وجاء ذلك تعليقا على التقرير للباحث في مؤسسة جيمس تاون، الدكتور ريتشارد هوكر، والذي نص على أن الناتو يمكنه غزو كالينينغراد في غضون أسبوعين.

ومن جانبه، علق السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على السيناريو قائلا إنه ليس لدى الناتو أي فرصة للاستيلاء على كالينينغراد دون معركة كبيرة.

وغرد عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا: هناك شعور بأن شخصا ما في الولايات المتحدة الأمريكية يريد وبشدة القتال. ومن هنا تأتي الأقاويل المستمرة حول الاستيلاء على كالينينغراد. ويحتاج عشاق السيناريوهات المجنونة إلى الهدوء.

Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 10, 2019

مضيفا أنه ليس لدى الناتو أي فرصة للاستيلاء على كالينينغراد دون المجازفة بحدوث صراع كبير، مشيرا إلى أن الناتو يفهم ذلك.