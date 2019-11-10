إسرائيل تتخذ اليوم قرارا بشأن مشاركتها في معرض إكسبو دبي 2020

وغرد نتنياهو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سنتخذ اليوم قرارا حول مشاركة دولة إسرائيل في معرض الإكسبو الذي سيقام في دبي عام 2020. هذا يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع الدول العربية. لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل".
سنتخذ اليوم قرارا حول مشاركة دولة إسرائيل في معرض #الإكسبو الذي سيقام في #دبي عام 2020.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 10, 2019
هذا يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع الدول العربية. لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل.
ولفت نتانياهو في تصريح له، إلى أنه "يتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".
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